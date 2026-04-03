Podi e ottimi risultati per Valdigne Triathlon FOTO

A Santena si è disputato il classico Duathlon Sprint organizzato da QualiTry, nella gara femminile oro tra le Junior di Valdigne Triathlon per Sofia Folino e argento tra le S1 per Chiara Perissinotto.
Tra gli uomini gara strepitosa per Andrea Manzotti, argento assoluto e oro M1, molto buona la prova di Filippo Gai, 8° assoluto e argento S1.
Sempre domenica 29 marzo si è disputata ad Aulla la prima edizione del “Duathlon della Lunigiana”, prova top per Chiara Cavalli che con tre splendide frazioni ha conquistato la vittoria assoluta.
Nel Duathlon Sprint di Astico (disputato a Lugo di Vicenza) ancora un podio assoluto con il bronzo di Marco Barison in una gara dove le prime posizioni si sono decise negli ultimi metri di gara!
In Sicilia, nel Duathlon Sprint di Montalbano, vittoria nella categoria S3 per un ottimo Dario De Luca che conferma la sua crescita nella Specialità.
Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi ai prossimi appuntamenti con la gara giovanile interregionale di Vigevano ed il Campionato Italiano di Duathlon Classico a Pontoglio (BS) nella giornata di domenica 12 aprile.