Ladri a Magnano, Candelo e Salussola: portati via soldi e gioielli (foto di repertorio)

Serie di furti nella provincia di Biella. Sono stati segnalati tra la giornata di ieri e la mattinata di oggi, 7 marzo. A Magnano ignoti si sono introdotti in un ristorante e hanno rubato oltre 340 euro, tra monete e contante.

A Candelo, invece, i ladri hanno portato via un portafoglio con denaro (forse 100 euro) e alcuni monili non ancora quantificati mentre in un'altra abitazione si sono dati alla fuga, in orario serale, a causa della presenza in casa della proprietaria.

Infine, a Salussola, dopo aver messo a soqquadro le stanze di un'abitazione, i malviventi si sono impadroniti di alcune banconote in fase di quantificazione. Su tutti questi casi indagano i militari dell'Arma.