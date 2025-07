Boxe sotto le Stelle a Biella, emozioni e tante persone al Piazzo per il match clou della XX edizione (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Ha suscitato grandi emozioni l'evento sportivo “Boxe sotto le Stelle”, andato in scena nella serata di ieri, 12 luglio, in piazza Cisterna, al Piazzo di Biella.

In tanti, tra famiglie, giovani e supporters, hanno raggiunto il centro del borgo storico del nostro capoluogo per assistere al match clou della XX edizione, valido per il titolo italiano Pro Pesi Piuma (10x2), che ha visto opposte Alessia Vitanza (Boxing Club Biella) e Martina Caruso (Scuderia Italia Boxing Team).

L'incontro è stato promosso sotto l’egida della Federazione Pugilistica Italiana e ha regalato un intenso spettacolo per tutti gli appassionati della noble art.