Cossato, 60mila euro di danni per il maltempo dello scorso 22 giugno

60mila euro di danni complessivi per l'ondata di maltempo registrata lo scorso 21 giugno nel territorio di Cossato. È la valutazione redatta dagli uffici comunali al termine del rilevamento dei danneggiamenti riscontrati sugli edifici di proprietà comunale, investiti in pieno dal violento temporale unito alle forti raffiche di vento.

In particolare, l'elenco dei disagi riporta lo scoperchiamento parziale dei tetti di alcune strutture, come la Scuola Media Leonardo Da Vinci, l'allagamento di parte del teatro comunale, qualche problematica all'asilo di Lorazzo, oltre al rialzamento della strada in via Corridoni, in prossimità della Scuola Aglietti.

“Fortunatamente le stime sono state contenute – sottolinea il sindaco Enrico Moggio – Parlando dei due plessi scolastici non sono stati evidenziati gravi danni strutturali. Come Comune stiamo intervenendo per una serie di opere e interventi di ripristino e rimessa in sicurezza delle coperture dei tetti. I lavori si concluderanno nel giro di qualche settimana. Sicuramente entro settembre la situazione tornerà alla normalità e gli alunni potranno di nuovo usufruire di questi locali scolastici”.