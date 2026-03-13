Cossato, giovane in monopattino ferito in un incidente

Avrebbe riportato lievi ferite il 27enne che, alla guida del suo monopattino, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale con un'auto. Il fatto è avvenuto intorno alle 18 di ieri, 12 marzo, in via Mazzini, nel comune di Cossato. Dalle prime ricostruzioni, sembra che i due mezzi si siano urtati per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

In breve tempo, il giovane di origine straniera è stato assistito e soccorso dal personale sanitario del 118, giunto sul posto assieme al personale della Polizia Locale. In seguito, è stato trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Agli agenti, invece, il compito di ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.