TeamVolley battuto dalla nuova capolista

Il TeamVolley si deve inchinare alla nuova capolista del girone nazionale di Serie B2. Le varesine del Volley Network’s espugnano 3-0 il campo di Lessona e volano in vetta, sorpassando Moncalieri. Le biancoblu festeggiano comunque il doppio esordio delle giovani Margherita Rege ed Emilia Pivotto.



Nel 6+1: Caimi palleggio, Filippini opposto, Sola e Diego in banda, Macchieraldo e Barbonaglia centrali, capitan Fizzotti libero. Primo set tutto favorevole alle ospiti. Filippini guida l’attacco ma le battute peccano e sul 7-12 il gioco è già fermo. Barbonaglia risponde con un bel muro, ma un paio di ottime parallele forzano il secondo time-out sul 13-19. Girandola di cambi: dentro l’acciaccata Bordignon, con Daffara e Cavaliere. Applausi per la piccola Pivotto. Il 19-25 arriva poco dopo. Seconda frazione non troppo più accesa. Le varesine volano sul 3-8 subito, poi calano di precisione e il TeamVolley si avvicina. Rientra Bordignon, questa volta per Diego. Il servizio purtroppo rimane deficitario e il set scivola via. La panchina di casa ferma le operazioni sul 14-20, si registra una mini-reazione che spinge anche le ospiti a chiamare il tempo. Il 21-25 cade a terra da un muro. Terzo set più movimentato, al netto del brutto 0-3 iniziale. Il VN colora di rosso il tabellino e gli errori tengono viva la contesa. Un attacco di Filippini vale il vantaggio sul 10-9, ma purtroppo anche le lessonesi iniziano a sbagliare, commettere falli e servire male. L’ultimo sussulto è un muro di Sola per il 16-18, poi le avversarie danno gas e il 17-25 fa calare il sipario.



Coach Alessio Bellagotti dichiara: “Un’altra partita contro un’avversaria forte, in cui non siamo mai riuscite a prendere il ritmo. Le fasi buone non state sufficienti per contrastarle. Nel primo e nel secondo set abbiamo battuto male, dando ulteriore forza alle rivali che sono sempre state avanti, tolto qualche piccolo nostro exploit. Nel terzo abbiamo servito meglio, siamo state a contatto e abbiamo battagliato, patendo però i soliti break: un po’ per meriti altrui, un po’ per situazioni nostre da sistemare in fase difensiva. Anche a livello tattico si è vista qualche sbavatura. Il VN era forte già di suo, poi è venuto a Lessona motivatissimo per sfruttare il ko di Moncalieri e sorpassare le torinesi in vetta. Abbiamo faticato a star loro dietro. Tra le note positive: il tanto spazio concesso a Sola e gli esordi in prima squadra delle giovanissime Rege e Pivotto. In questo momento non è semplice trovare le motivazioni, dobbiamo ragionare di partita in partita”.



SERIE B2 Girone A - 19a giornata

Palasport di Lessona (BI)

TEAMVOLLEY LESSONA - Satinox Volley Network’s 0-3

(19-25/21-25/17-25)



TEAMVOLLEY LESSONA: Caimi, Daffara, Sola 10, Diego 1, Bordignon 5, Cavaliere 3, Bonini, Macchieraldo 3, Barbonaglia 6, Pivotto, Filippini 14, Fizzotti (L1), Rege (L2). Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich.