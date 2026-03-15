TeamVolley battuto dalla nuova capolista

Il TeamVolley si deve inchinare alla nuova capolista del girone nazionale di Serie B2. Le varesine del Volley Network’s espugnano 3-0 il campo di Lessona e volano in vetta, sorpassando Moncalieri. Le biancoblu festeggiano comunque il doppio esordio delle giovani Margherita Rege ed Emilia Pivotto.
Nel 6+1: Caimi palleggio, Filippini opposto, Sola e Diego in banda, Macchieraldo e Barbonaglia centrali, capitan Fizzotti libero. Primo set tutto favorevole alle ospiti. Filippini guida l’attacco ma le battute peccano e sul 7-12 il gioco è già fermo. Barbonaglia risponde con un bel muro, ma un paio di ottime parallele forzano il secondo time-out sul 13-19. Girandola di cambi: dentro l’acciaccata Bordignon, con Daffara e Cavaliere. Applausi per la piccola Pivotto. Il 19-25 arriva poco dopo. Seconda frazione non troppo più accesa. Le varesine volano sul 3-8 subito, poi calano di precisione e il TeamVolley si avvicina. Rientra Bordignon, questa volta per Diego. Il servizio purtroppo rimane deficitario e il set scivola via. La panchina di casa ferma le operazioni sul 14-20, si registra una mini-reazione che spinge anche le ospiti a chiamare il tempo. Il 21-25 cade a terra da un muro. Terzo set più movimentato, al netto del brutto 0-3 iniziale. Il VN colora di rosso il tabellino e gli errori tengono viva la contesa. Un attacco di Filippini vale il vantaggio sul 10-9, ma purtroppo anche le lessonesi iniziano a sbagliare, commettere falli e servire male. L’ultimo sussulto è un muro di Sola per il 16-18, poi le avversarie danno gas e il 17-25 fa calare il sipario.
Coach Alessio Bellagotti dichiara: “Un’altra partita contro un’avversaria forte, in cui non siamo mai riuscite a prendere il ritmo. Le fasi buone non state sufficienti per contrastarle. Nel primo e nel secondo set abbiamo battuto male, dando ulteriore forza alle rivali che sono sempre state avanti, tolto qualche piccolo nostro exploit. Nel terzo abbiamo servito meglio, siamo state a contatto e abbiamo battagliato, patendo però i soliti break: un po’ per meriti altrui, un po’ per situazioni nostre da sistemare in fase difensiva. Anche a livello tattico si è vista qualche sbavatura. Il VN era forte già di suo, poi è venuto a Lessona motivatissimo per sfruttare il ko di Moncalieri e sorpassare le torinesi in vetta. Abbiamo faticato a star loro dietro. Tra le note positive: il tanto spazio concesso a Sola e gli esordi in prima squadra delle giovanissime Rege e Pivotto. In questo momento non è semplice trovare le motivazioni, dobbiamo ragionare di partita in partita”.
SERIE B2 Girone A - 19a giornata
Palasport di Lessona (BI)
TEAMVOLLEY LESSONA - Satinox Volley Network’s 0-3
(19-25/21-25/17-25)
TEAMVOLLEY LESSONA: Caimi, Daffara, Sola 10, Diego 1, Bordignon 5, Cavaliere 3, Bonini, Macchieraldo 3, Barbonaglia 6, Pivotto, Filippini 14, Fizzotti (L1), Rege (L2). Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich.
In Breve
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Pallavolo | 15 marzo 2026, 10:30
TeamVolley battuto dalla nuova capolista
Il TeamVolley si deve inchinare alla nuova capolista del girone nazionale di Serie B2. Le varesine del Volley Network’s espugnano 3-0 il campo di Lessona e volano in vetta, sorpassando Moncalieri. Le biancoblu festeggiano comunque il doppio esordio delle giovani Margherita Rege ed Emilia Pivotto.