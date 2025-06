Tetti divelti, allagamenti e blackout: il maltempo devasta il Biellese. Crolla il tetto della scuola Leonardo Da Vinci a Cossato FOTO e VIDEO

Il violento fronte temporalesco che nelle ultime ore ha attraversato il centro Piemonte, ha colpito con forza il Biellese, lasciando dietro di sé una lunga scia di danni, allagamenti e disagi diffusi. Le segnalazioni giunte in redazione continuano ad aumentare, restituendo un quadro in continua evoluzione.

Tra i fenomeni più rilevanti, la grandine: a Pray e in Valsessera sono caduti chicchi del diametro di 3-4 centimetri, mentre in altre zone avrebbero raggiunto anche i 6-7 centimetri, con danni significativi a tetti, auto e colture. La grandine è risultata diffusa su tutto il territorio biellese, colpendo in modo particolare Lessona, Cossato, Quaregna e Piatto.

Proprio a Cossato, il bilancio è pesante: il tetto della scuola media Leonardo Da Vinci è stato danneggiato dal vento, con lamiere sollevate e disperse nei pressi dell’edificio. In città si registrano anche numerosi allagamenti, tra cui quello della parte inferiore del teatro comunale e di diversi garage. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Biella con il supporto dei volontari di Cossato per far defluire l’acqua. Alcune aree sono già state liberate, ma lo spettacolo in programma per la serata è stato rinviato a causa dell’emergenza.

Sempre tra Quaregna e Cossato, la via principale risulta allagata in più tratti, con l'acqua che ha fatto il suo ingresso in numerose abitazioni private e locali interrati. Anche a Lessona, si segnalano tetti danneggiati e coperture divelte.

A Biella, un altro fronte di emergenza: la strada che collega le frazioni di Barazzetto e Vandorno è stata chiusa al traffico dopo la caduta di due grosse piante, che hanno anche tranciato cavi elettrici aerei, causando disservizi e rischio per la sicurezza pubblica. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, i tecnici del Comune e gli assessori Moscarola e Franceschini. Il traffico è attualmente deviato su percorsi alternativi e la zona resta interdetta fino a rimozione e messa in sicurezza.

In tutta la provincia, si segnalano numerose piante abbattute, in particolare a Biella e nell’area tra Cossato, Lessona e Masserano, dove il vento ha soffiato con forza per diversi minuti, causando la caduta di alberi, cartelli stradali e detriti su carreggiate e marciapiedi. Anche la superstrada non ne esce incolume: le immagini ci restituiscono un manto stradale compromesso.

L’allerta arancione per temporali diramata da ARPA Piemonte resta valida fino alla mezzanotte. Le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti, attenzione a eventuali cedimenti.