Maltempo, a Cossato allagamenti e piante sulla strada: ecco le vie chiuse al traffico

“Una stima dei danni è ancora prematura. Nelle scorse ore, i Vigili del Fuoco e il personale del Comune sono stati impegnati nella fase di emergenza più critica. Nei prossimi giorni, saranno effettuate le opportune verifiche del caso”. A parlare il sindaco di Cossato, Enrico Moggio, a meno di 24 ore dall'ondata di maltempo che ha colpito duramente la città e buona parte del Biellese orientale.

In città si sono registrati molti crolli di piante sulla sede stradale. A risentirne la viabilità, con molte zone al momento chiuse al traffico: parliamo in particolare di via Spinei, dove alcuni cavi elettrici sono stati tranciati dalla caduta di alberi, via Ranzoni e borgata Paschetto, oltre a via Corridoni, dove la strada si è rialzata in prossimità della Scuola Aglietti.

Danni anche nella Scuola Media Leonardo Da Vinci, dove si è verificato lo scoperchiamento parziale del tetto. Ora, il complesso resterà chiuso con lo spostamento degli esami di stato. Da domani, lunedì 23 giugno, avranno luogo nella vicina Scuola Primaria Capoluogo, situata in piazza Angiono, a due passi dal Municipio.

Riportati anche casi di allagamenti di strade a causa della grandine e delle ingenti precipitazioni, oltre ad alcuni locali del teatro comunale e agli uffici comunali di piazza Tempia. Inoltre, alcune zone di Cossato, come al confine con Lessona, hanno segnalato la mancanza di energia elettrica.

Infine, disagi ad alcune famiglie della città: oltre ad un palazzo di via Martiri (che ha visto parte del tetto scoperchiato e danneggiato), altre due abitazioni sono state evacuate per il pericolo di caduta di coppi. Sul posto tecnici comunali e il primo cittadino in persona. Ora, la situazione sta tornando gradualmente alla normalità.