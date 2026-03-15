Sospensione temporanea dei servizi ASL Bi nelle sedi di Cossato

Domani, lunedì 16 marzo, dalle 14 alle 18, e venerdì 20 marzo, dalle 14 alle 20, le sedi territoriali dell’ASL Bi di Cossato saranno temporaneamente chiuse per un intervento tecnico da parte di ENEL.
Le sedi interessate sono il Poliambulatorio in via Maffei 59 e il SerD insieme alla Neuropsichiatria Infantile in via Marconi 166, presso l’ex scuola Castellazzo.
Chi avesse bisogno di servizi in questi orari potrà rivolgersi alle altre sedi territoriali, che rimarranno operative secondo i consueti orari. Ci scusiamo per eventuali disagi e ringraziamo per la comprensione.