Racingteam Rive Rosse: vittoria nell’Enduro e ottimi risultati nel Cross country FOTO

Domenica 12 aprile si è rivelata una giornata intensa e ricca di soddisfazioni per il team giovanissimi delle Rive Rosse, impegnato contemporaneamente su due distinti campi gara.

Una parte degli atleti ha preso parte a Canelli, in occasione della prima tappa del Piemonte Enduro Kids 2026, il Mini Enduro delle Terre del Moscato. I giovani corridori si sono messi in evidenza affrontando tre prove speciali con determinazione e abilità, fino a conquistare il primo posto nella classifica a squadre, grazie ai piazzamenti ottenuti nelle rispettive categorie. Si tratta di un risultato di rilievo per il team Rive Rosse, soprattutto considerando che l’enduro non rappresenta la disciplina principale della squadra. Proprio per questo, il successo acquisisce un significato ancora più importante.

Tra le prove da evidenziare spicca quella di Andrea Comazzo (G5), autore di una gara di alto profilo: oltre al primo posto di categoria, ha centrato anche il quinto posto nella classifica assoluta.

Parallelamente, un altro gruppo di giovanissimi era impegnato a Gorla Minore per la prima prova delle Valli Varesine Kids. In questo caso gli atleti si sono confrontati su un tipico tracciato di cross country, lungo e tecnicamente impegnativo, caratterizzato da pietraie e numerosi ostacoli che hanno richiesto abilità e concentrazione.

I quattro portacolori delle Rive Rosse hanno affrontato la competizione con grande determinazione su un percorso tutt’altro che semplice. Da segnalare, in particolare, la prestazione di Tommaso Mersi (G4), che ha conquistato il primo posto, precedendo il secondo classificato di quasi 23 secondi.

Nel complesso, è stata una domenica decisamente positiva per il team Rive Rosse, capace di distinguersi in due discipline differenti e di confermare la crescita costante dei propri giovani atleti.

Classifiche

Mini Enduro delle Terre del Moscato – Piemonte Enduro Kids 2026

G5

Andrea Comazzo: 1° classificato (5° assoluto)

Leonardo Mattiazzo: 3° classificato

Leonardo Della Vecchia: 5° classificato

Leonardo Zumella: 11° classificato

G6

Amelia Toniolo: 6ª classificata

Matteo Masieri: 7° classificato

Valli Varesine Kids – Gorla Minore

G2

Giorgio Benanchietti: 5° classificato

G4

Tommaso Mersi: 1° classificato

Pietro Benanchietti: 12° classificato

PG

Lorenzo Mersi