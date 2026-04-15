TeamVolley, ko per Under 18 e 17: sconfitte che aiutano a crescere

Altro weekend di emozioni per il Settore Giovanile del TeamVolley. Il Generali chiude la fase regionale di Under18 , mentre il gruppo della Under17 prosegue il suo percorso nel Trofeo “Ziccio”.

Under18 Fase regionale - 3a giornata

Palestra I.S. "Sacra Famiglia" di Torino

Next VPT Zone SaFa 2000 - GENERALI TEAMVOLLEY 3-2

(25-21/16-25/25-22/24-26/15-10)

Coach Ivan Turcich: «Sapevamo già di non essere qualificate, perché avremmo dovuto vincerle tutte. Nel complesso siamo soddisfatti della prestazione messa in campo dalle ragazze, nonostante il fatto che abbiamo dovuto patire ancora un infortunio: mancava Gariazzo e Paniccia ha dovuto giocare banda. Ci siamo difese bene contro una squadra di certo ben attrezzata, sia fisicamente che tecnicamente. Una bella gara, in cui abbiamo pagato un po' di nervosismo nei frangenti importanti: anziché collaborare ci siamo perse. Il rammarico è solo per quello, ma se avessimo giocato sempre così per l'intera stagione avremmo parlato di un altro campionato. Le cose vanno come devono andare, quindi prendiamo atto dei limiti su cui dobbiamo lavorare. Per quanto mi riguarda sfrutterò questi mesi finali affinché le ragazze – specie quelle che militano anche in Prima Divisione - migliorino l'attenzione sotto pressione, affidandosi alla compagna anziché cercare di risolvere una situazione in autonomia per poi incappare nell'errore».

UNDER17 – TROFEO “D. ZICCIO”

Trofeo "D. Ziccio" Girone D - 2a giornata

PalaSarselli di Biella

Virtus Biella - GENERALI TEAMVOLLEY 3-0

(25-18/25-19/25-20)

Coach Alessia Diego: «Abbiamo faticato tanto sul primo tocco, sia in ricezione sia in difesa: questo ci ha portato a costruire il gioco in modo scontato e superficiale, non finalizzando molti attacchi. In ogni caso, di sicuro si è vista un evoluzione in positivo da parte di tutte le ragazze. Tutto sommato, e nonostante il risultato, è stata una discreta prestazione».