Lavori sulla SP 100 Valle Cervo: senso unico alternato tra Campiglia Cervo e Rosazza

Modifiche alla viabilità lungo la strada provinciale 100 della Valle Cervo per consentire interventi di manutenzione straordinaria. La Provincia di Biella ha emesso un’ordinanza che introduce limitazioni temporanee al traffico nei territori di Campiglia Cervo e Rosazza.

Da oggi 16 aprile all’8 maggio 2026, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18 (esclusi i giorni festivi), in diversi tratti della SP 100 sarà istituito un restringimento della carreggiata oppure un senso unico alternato regolato da movieri, a seconda delle esigenze del cantiere.

Gli interventi interesseranno in particolare i tratti al km 6+600 e 10+000 nel comune di Campiglia Cervo, e al km 11+980, 12+120 e 12+530 nel territorio di Rosazza.

Per garantire la sicurezza della circolazione è stata predisposta apposita segnaletica temporanea, con limite di velocità ridotto a 30 km/h, divieto di sorpasso e indicazioni di strettoia e passaggi obbligatori.

I lavori rientrano nell’ambito delle attività di manutenzione della rete stradale provinciale e potrebbero causare rallentamenti, soprattutto nelle ore di maggiore traffico. Si invitano pertanto gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo gli spostamenti lungo la valle.