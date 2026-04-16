Biella, tentata aggressione in via Marconi FOTO

Nel pomeriggio di oggi, 14 aprile, a Biella, in via Marconi, la Polizia è intervenuta per una presunta tentata aggressione ai danni di una donna.

Secondo le prime informazioni, un uomo avrebbe cercato di aggredirla, facendo scattare l’allarme e richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno riportato la situazione alla calma e avviato gli accertamenti del caso. Alcuni condomini dello stabile sono stati accompagnati in Questura come testimoni per ricostruire con precisione quanto accaduto.

La vicenda è ora al vaglio della Polizia per chiarire dinamica e responsabilità.

Seguiranno aggiornamenti.