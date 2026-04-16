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CRONACA | 16 aprile 2026, 20:48

Biella, tentata aggressione in via Marconi FOTO

E' intervenuta la Polizia

Biella, tentata aggressione in via Marconi FOTO Mattia Baù per newsbiella.it

Biella, tentata aggressione in via Marconi FOTO Mattia Baù per newsbiella.it

Nel pomeriggio di oggi, 14 aprile, a Biella, in via Marconi, la Polizia è intervenuta per una presunta tentata aggressione ai danni di una donna.

Secondo le prime informazioni, un uomo avrebbe cercato di aggredirla, facendo scattare l’allarme e richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno riportato la situazione alla calma e avviato gli accertamenti del caso. Alcuni condomini dello stabile sono stati accompagnati in Questura come testimoni per ricostruire con precisione quanto accaduto.

La vicenda è ora al vaglio della Polizia per chiarire dinamica e responsabilità.

Seguiranno aggiornamenti.

Biella, tentata aggressione in via Marconi FOTO Mattia Baù per newsbiella.it

Biella, tentata aggressione in via Marconi FOTO Mattia Baù per newsbiella.it

Biella, tentata aggressione in via Marconi FOTO Mattia Baù per newsbiella.it

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Biella, tentata aggressione in via Marconi FOTO Mattia Baù per newsbiella.it

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s.zo.

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