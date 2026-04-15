A Masserano sorge un nuovo impianto fotovoltaico nel nome della sostenibilità

Bottega Verde compie un passo significativo nel proprio percorso di sostenibilità con la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da 1.373,75 kWp, progettato per produrre energia rinnovabile e ridurre l’impatto ambientale delle attività aziendali.

L’impianto, che si estende su circa 6.000 m² in un’area industriale dismessa nel comune di Masserano, contribuirà alla diminuzione delle emissioni di CO₂ e al rafforzamento della resilienza energetica dell’azienda, con benefici anche a livello locale. L’intervento ha inoltre permesso di rigenerare un sito abbandonato, restituendogli una funzione utile e virtuosa: la produzione di energia pulita.

"Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come la sostenibilità possa andare oltre il prodotto e coinvolgere l’intera filiera - spiega Matteo Cerreia Vioglio, Supply Chain & Operations Director di Bottega Verde, che ha seguito tutte le fasi dell’intervento - Abbiamo trasformato un’area dismessa in una fonte di energia rinnovabile, affrontando sfide tecniche importanti come la natura del terreno e la pendenza del sito. Grazie a soluzioni innovative, come l’adozione di strutture su zavorre e moduli ad alta efficienza, siamo riusciti a coniugare rispetto ambientale, sicurezza e sostenibilità economica".

L’impianto è stato progettato secondo un approccio ibrido che sfrutta pannelli bifacciali di ultima generazione per massimizzare la produzione di energia elettrica. La struttura su zavorre assicura stabilità ed ancoraggio al terreno senza la necessità di interventi invasivi.

Benedetto Lavino, presidente esecutivo di Bottega Verde, ha così commentato: "Questo progetto si inserisce in una strategia di lungo periodo che punta a coniugare sostenibilità e competitività. L’impianto fotovoltaico consente all’azienda di coprire in gran parte il fabbisogno energetico della rete di negozi e si aggiunge ad altri impianti realizzati in passato. È una scelta concreta per ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’efficienza energetica, in linea con le aspettative dei nostri clienti e degli stakeholder. Un investimento che guarda al futuro, con benefici sia ambientali sia economici".

Con questa iniziativa, Bottega Verde rafforza la propria strategia di sostenibilità, dimostrando che innovazione, efficienza energetica e responsabilità ambientale possono procedere di pari passo.