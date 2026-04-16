A Benna un laboratorio di Primavera tra letture e giardinaggio FOTO

A Benna un laboratorio di Primavera tra letture e giardinaggio

La biblioteca di Benna apre le porte ai più piccoli con un nuovo appuntamento dedicato alla lettura e alla creatività. Sabato 18 aprile, dalle 10 alle 12, è in programma un Laboratorio di primavera rivolto ai bambini dai 3 anni in su, tra scuola dell’infanzia ed elementari.

Durante la mattinata saranno proposte letture a tema primaverile, seguite da un laboratorio di giardinaggio: i partecipanti potranno piantare dei semi e portarli a casa, trasformando l’esperienza in un piccolo progetto da coltivare nel tempo.

L’iniziativa si inserisce nel percorso intrapreso dalla biblioteca, entrata a far parte del circuito Nati per Leggere. "Siamo diventati presidio Nati per Leggere – spiega la consigliera comunale Federica Cagna – . Cerchiamo di aggiornare costantemente le proposte dedicate ai bambini, grazie a bandi e donazioni".

Negli ultimi mesi sono stati organizzati anche laboratori per i più piccoli, sotto i 3 anni, con attività sensoriali e letture a tema stagionale: tra queste, un appuntamento invernale con neve finta, pigne ed elementi naturali, che ha visto la partecipazione di diversi bambini insieme ai genitori.

La biblioteca si sta inoltre attrezzando per essere sempre più accogliente per le famiglie, con fasciatoio, cuscini e spazi dedicati ai più piccoli, anche grazie a donazioni.

L’evento è gratuito e ad accesso libero, ma è richiesta la prenotazione allo +39 342 560 9242 per garantire una migliore organizzazione, vista la dimensione contenuta degli spazi.