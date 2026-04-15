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CRONACA | 15 aprile 2026, 12:00

Rifiuta gli accertamenti dei Carabinieri, nei guai un conducente

Rifiuta gli accertamenti dei Carabinieri, nei guai un conducente (foto di repertorio)

Rifiuta gli accertamenti dei Carabinieri, nei guai un conducente (foto di repertorio)

È stato deferito l’uomo alla guida che, fermato dai Carabinieri di Masserano, è stato sottoposto ai controlli di rito nel corso della normale attività di monitoraggio sul territorio biellese. Dalle prime ricostruzioni, sembra che il conducente si sia rifiutato di sottoporsi agli accertamenti preliminari per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

g. c.

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