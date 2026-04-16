A Quaregna Cerreto torna “La Primavera di Avogadro”

Domenica 19 aprile avrà luogo la seconda edizione del mezzo trail “La Primavera di Avogadro” a Quaregna Cerreto, organizzato dalla Pro Loco AQuaregna. Come nella precedente edizione, l'evento sarà accompagnato da una camminata ludico-motoria e una family run di circa 7,2 km, un percorso misto tra asfalto e sterrato. I partecipanti attraverseranno una parte del paese per poi imboccare il sentiero denominato “Passeggiare nell’aria con A. Avogadro”, situato nei pressi dell'antica villa del celebre scienziato e conte Amedeo Avogadro, non lontano da villa Trompeo. La quota di iscrizione è di 8 €, con partecipazione gratuita per i bambini fino ai 12 anni.

Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto in beneficenza. È possibile effettuare la pre-iscrizione inviando una mail a prolocoaquaregna-aps@libero.it. Il giorno dell'evento, raduno e iscrizioni sono previsti per le ore 9:30 presso lo spazio antistante il Salone Polivalente in via delle Nocchette 43, a Quaregna Cerreto.

L’iniziativa si terrà anche in caso di maltempo.