Biella, Città Studi pronta per trasformare le aspirazioni dei giovani in realtà professionali

In un mondo in continua evoluzione, la preparazione dei giovani per affrontare le sfide lavorative è più importante che mai. Città Studi si impegna a fornire ai ragazzi e alle ragazze in obbligo di istruzione le competenze necessarie sia per proseguire gli studi e acquisire il diploma che per entrare nel mondo del lavoro con una qualifica riconosciuta e apprezzata dalle imprese.

Per l’anno scolastico 2025/26 sono aperte le iscrizioni a due percorsi formativi mirati e pratici, totalmente gratuiti, grazie ai finanziamenti della Regione Piemonte, rivolti ai giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni che hanno terminato il primo ciclo di istruzione e frequentato un anno della scuola superiore. Questi corsi sono concepiti per trasformare le aspirazioni dei giovani in realtà concrete: il corso biennale in Operatore Informatico e il corso triennale in Operatore delle Produzioni Alimentari, con orientamento in Valorizzazione dei Prodotti Territoriali e Prodotti da Forno e orientamento in Allestimento Sala e Somministrazione Piatti e Bevande.

Il corso in Operatore Informatico rappresenta un'importante opportunità per coloro che desiderano inserirsi in un settore in continua espansione. Questo percorso formativo non si limita all'apprendimento teorico, ma si propone di formare veri protagonisti del mondo digitale. In un'epoca in cui la gestione dei sistemi informatici e lo sviluppo software sono essenziali, il corso approfondisce temi cruciali come la Cyber Security e la gestione dei dati. Gli studenti avranno l'opportunità di esplorare competenze pratiche in elettronica e programmazione, con un focus sull'installazione e configurazione dei principali sistemi operativi, tra cui Windows e Linux. Il programma include progetti pratici, come lo sviluppo di un sito web, consentendo ai partecipanti di applicare le conoscenze acquisite e di vedere risultati tangibili. Inoltre, il corso offre la possibilità di comprendere i principi e gli utilizzi dell'intelligenza artificiale, contestualizzando le competenze in nuovi ambienti di lavoro virtuale, come il Metaverso e il mondo del gaming.

L’Operatore delle Produzioni Alimentari avrà un ruolo cruciale nella valorizzazione dei prodotti tipici, apprendendo tecniche di trasformazione e conservazione che possono aprire porte in una varietà di settori, dai ristoranti alle gastronomie locali. D’altra parte, l’Operatore della Sala e Somministrazione Piatti e Bevande sarà addestrato a gestire l’esperienza del cliente, dalla preparazione dei piatti alla presentazione, rendendolo un professionista ricercato in ristoranti e servizi di catering. Entrambi gli orientamenti sono strutturati secondo il Sistema Duale, che integra formazione teorica e pratica, con 300 ore di tirocinio in azienda. Questo modello offre agli studenti un’esperienza diretta nel mondo del lavoro, facilitando l’acquisizione di competenze pratiche e relazionali fondamentali.



“Questi corsi rappresentano un'opportunità di formazione per i nostri giovani,” afferma Giuseppe Distefano, Direttore Generale di Città Studi. “Ci impegniamo a offrire un'istruzione che risponda alle esigenze del mercato, stimolando anche la curiosità e la creatività degli studenti. Durante il loro percorso di studi, gli studenti sono supportati e accompagnati da tutor competenti. L'obiettivo è creare un ambiente in cui i giovani possano esplorare le proprie passioni e talenti, acquisendo competenze tecniche utili per il loro futuro professionale, in linea con la nostra missione come Agenzia formativa accreditata”.

“La Regione Piemonte crede fortemente in una formazione che sia strumento di crescita personale e opportunità reale di lavoro - dichiara Elena Chiorino, Vicepresidente della Regione Piemonte e Assessore all’Istruzione, Merito e Formazione Professionale-. I percorsi di Città Studi rappresentano un esempio concreto di come, grazie alla sinergia tra istituzioni, mondo produttivo e agenzie formative, sia possibile offrire ai nostri giovani un’alternativa solida e qualificante. Investire sull’istruzione professionale significa investire sul futuro del nostro territorio, dando valore al merito, ai talenti e alle vocazioni individuali. La formazione deve essere un trampolino e questi corsi dimostrano che si può costruire un futuro dignitoso e ambizioso partendo da percorsi pratici, innovativi e aderenti alla realtà”.

Per conoscere meglio l’offerta formativa, Città Studi organizza incontri individuali, dove i ragazzi potranno interagire con docenti e tutor, visitare i laboratori e scoprire le opportunità che li attendono. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, contattare Città Studi al numero 015 8551111/31, inviare una mail a formazione@cittastudi.org, oppure visitare il sito web [www.cittastudi.org].