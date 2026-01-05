Calcio: Lavagnese ko, poker bianconero al Pozzo

La prima gara casalinga del 2026 regala un successo netto alla Biellese, che inaugura il girone di ritorno con un convincente 4-0 contro la Lavagnese. Un risultato rotondo, costruito con qualità e intensità, ma purtroppo segnato da un infortunio di Menabò che ha gelato lo stadio sul finire del primo tempo.



La Biellese parte forte e indirizza subito la gara, trovando ritmo e profondità. Protagonista assoluto Naamad, che celebra nel modo migliore la sua 150ª presenza in campionato con la maglia bianconera firmando una doppietta di grande peso. In mezzo alle sue reti arriva anche il sigillo di Marra, a conferma di una manovra offensiva corale ed efficace.



Il match, però, cambia volto al 45’: Simone Menabò cade a terra dopo un contrasto e richiama immediatamente l’attenzione della panchina. Le immagini e i gesti lasciano presagire il peggio: l’attaccante è uscito in barella e accompagnato in ambulanza in ospedale. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti ufficiali.



Al suo posto entra Beltrame, al rientro, che lascia subito il segno: un gol e un assist di pregevole fattura, a testimonianza della profondità della rosa e dello spirito di squadra che non viene meno neppure nei momenti più complessi. Da segnalare anche l’uscita nei primi minuti di Colletta dopo un duro scontro di gioco (ginocchio contro ginocchio) e il clima teso della prima frazione, culminato con l’espulsione di entrambi gli allenatori. In settimana si conoscerà l’entità della squalifica inflitta a Mister Prina.



Con questo successo, il settimo della stagione, la Biellese sale a quota 26 punti, riducendo a cinque lunghezze il distacco dal quinto posto occupato dal Varese. Domenica prossima Pavan e compagni saranno attesi dalla trasferta sul campo della Valenzana Mado, formazione che arriva dall’1-0 esterno contro la NovaRomentin e che occupa il nono posto.

Il tabellino

Campionato Serie D (Girone A) – 18ª giornata

Stadio “Pozzo-La Marmora” – Biella



Biellese-Lavagnese 4-0



Marcatori: 40′ pt Naamad, 3′ st Marra, 39′ st Beltrame, 43′ st Naamad



Biellese: Vergna; Facchetti (20’ st Pavan), Colletta (8’ pt Madiq), Marra, Menabò (49’ pt Beltrame), Brancato, Capellupo (39’ st Gila), Finizio (32’ st De Mori), Naamad, Tomasino, Di Cesare. A disposizione: Ghisleri, Velcani. All.: Prina.



Lavagnese: Bodrato, Ghigliotti, Zaccariello, Gabelli (10’ st Daniello), Romanengo (37’ st Marconi), D’Antoni, Lombardi, Monteverde, Reali, Berardi, Vannucci (26’ st Camiciottoli). A disposizione: Gragnoli, Emolo Ndiaye, Scotto, Santana Ruiz, Bordo, Fasano. All.: Ranieri.



Arbitro: Duccio Mancini (Pistoia)

Assistenti: Simone Bonazza (Trento), Jonathan Alexander Lanz (Bolzano)



Ammoniti: Capellupo (B).

Espulsi: i due allenatori, Prina (B) e Ranieri (L).

Recupero: 6’+3’

Spettatori: circa 650