La media di Chiavazza invita gli iscritti alle quinte a partecipare alle lezioni in classe

l’IC Biella 2 è lieto di proporre questa iniziativa rivolta agli studenti e alle studentesse di classe quinta Primaria del territorio biellese.



Nelle giornate del 13 e 14 Gennaio la scuola Secondaria di I grado apre le sue porte, sarà possibile esplorare gli ambienti di apprendimento, partecipare alle consuete ore di lezione, incontrare gli insegnanti, ricevere informazioni, insomma provare dal vivo l’emozione di frequentare la scuola secondaria.

L’obiettivo è quello di aiutare genitori e studenti a fare la scelta migliore, più adatta alle proprie esigenze, far conoscere le discipline, le varie attività e l'organizzazione del Plesso.



Nelle giornate del 13 e 14 Gennaio gli studenti potranno partecipare, previa prenotazione, dalle 9 alle 12 e dalle 14:15 alle 15:45 alle lezioni e alle attività laboratoriali previste.



PRENOTAZIONE:

Per partecipare è necessario prenotarsi al seguente LINK, in cui sono specificati i giorni e gli orari destinati agli stage:

https://forms.gle/WqAXTzcZ8oeTyTzL9



Termine compilazione: 10/1/2026

La movimentazione e la giustificazione dell’assenza, per la scuola di appartenenza, sono a carico dei genitori/tutori.