Biella Cossila, simbolo anarchico disegnato su di una pietra, cittadini indignati

Durante i giorni di Natale, alcuni residenti di Biella del quartiere Cossila hanno segnalato un gesto vandalico che ha suscitato preoccupazione e indignazione tra la comunità. Su una pietra in un’area pubblica è stato infatti trovato disegnato un simbolo anarchico.

In una lettera inviata alla nostra redazione, i cittadini hanno espresso il loro disappunto per l’atto, definendolo un gesto incivile e privo di senso, che deturpa lo spazio pubblico e crea disagio tra i residenti. “Non comprendiamo perché qualcuno debba lasciare simboli di questo tipo in giro – scrivono –. Si tratta di vandalismo che non ha nulla a che fare con la convivenza civile e il rispetto della comunità”.

L’episodio ha acceso il dibattito tra i residenti, che chiedono maggiore attenzione e rispetto per gli spazi comuni, soprattutto in un periodo come quello delle festività, dedicato alla serenità e alla socialità.