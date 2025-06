Biella, incendio negli ex Lanifici Rivetti: scatta l'allarme (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Tornano a risuonare le sirene in via Carso, a Biella, dove è stato segnalato un incendio all'interno di uno dei capannoni degli ex Lanifici Rivetti. L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, 30 giugno, dove alcuni passanti hanno notato fumo in fuoriuscita dalla struttura.

Sul posto sono intervenuti velocemente i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito. Dalle prime informazioni raccolte, sembra che sia bruciato materiale ancora da rilevare.