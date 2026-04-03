Raid nella notte a Biella, 7 auto in sosta nel mirino dei vandali

Serie di atti vandalici nel cuore della notte. Dalle prime informazioni raccolte, almeno 7 mezzi in sosta sarebbero stati danneggiati da mani ignote nei pressi della Palazzina Piacenza e del Museo del Territorio, nel comune di Biella. In tutti i casi sarebbero stati distrutti alcuni finestrini e vetri dei veicoli. Sull’episodio indagano i militari dell’Arma.