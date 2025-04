Biella, principio d'incendio negli ex Lanifici Rivetti: i passanti lanciano l'allarme (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Sirene in via Carso, a Biella, dove si è verificato un principio d'incendio all'interno di uno dei locali della fabbrica ormai dismessa degli ex Lanifici Rivetti.

L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 6 aprile, dopo che alcuni passanti hanno visto del fumo fuoriuscire dalla struttura. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, anche i Carabinieri e gli agenti di Polizia.

Dalle prime informazioni raccolte, sembra che una persona abbia dato alle fiamme alcuni materiali in plastica per motivi al vaglio delle forze dell'ordine.