Biella dice addio a “Il Sarto”, Vincenzo De Vivo

Lutto a Biella per la scomparsa di Vincenzo De Vivo, conosciuto da tutti come “Il Sarto”, venuto a mancare all’età di 87 anni.
Arrivato in città a soli 17 anni, De Vivo era cresciuto in una famiglia di sarti tra nonni, genitori e zii, diventando negli anni un punto di riferimento della tradizione sartoriale di scuola napoletana.
Il suo primo negozio risale al 1957: da allora, a parte una pausa per il servizio militare, non ha mai abbandonato il laboratorio né i suoi clienti, accompagnando intere generazioni, dai genitori ai figli fino ai nipoti. L’attività è rimasta aperta fino al 2016.
Vincenzo De Vivo lascia la moglie Anna oltre alle figlie e alle nipoti. I funerali si terranno martedì 7 aprile alle ore 11 nella chiesa di San Biagio. Il rosario sarà recitato lunedì 6 aprile alle ore 19.
È possibile rendere omaggio al defunto presso la casa funeraria Defabianis.