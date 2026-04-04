Cossato: litigano per il confine di un terreno e vola uno schiaffo

Momenti di tensione ieri venerdì 3 aprile a Cossato, dove una lite tra più persone ha richiesto l’intervento dei Carabinieri e del 118.

A chiedere aiuto è stato un uomo, segnalando una discussione accesa nel terreno di proprietà del fratello, con il timore che la situazione potesse degenerare. Sul posto è stato richiesto anche l’intervento dei sanitari, poiché uno dei presenti presentava escoriazioni ed ecchimosi al volto.

Dai primi accertamenti è emerso che la lite sarebbe nata per questioni legate ai confini tra proprietà. Durante il diverbio, un uomo del 1954 avrebbe ricevuto uno schiaffo che, a causa degli occhiali indossati, gli avrebbe provocato una ferita al volto ed è stato accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso. Gli altri presenti, in gran parte parenti, sono stati identificati come testimoni.

Le parti sono state informate delle rispettive facoltà di legge.