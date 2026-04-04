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CRONACA | 04 aprile 2026, 15:40

Cossato, derubata della collana con la scusa di chiedere informazioni

Sono in corso gli accertamenti per risalire ai responsabili.

Cossato, derubata della collana con la scusa di chiedere informazioni

Cossato, derubata della collana con la scusa di chiedere informazioni

A Cossato una donna è stata vittima di un raggiro in pieno giorno.

La residente, classe 1951, si è presentata in caserma dai Carabinieri raccontando di essere stata avvicinata da un uomo e una donna, entrambi probabilmente stranieri, con la scusa di chiedere alcune informazioni.

Nel corso dell’interazione, uno dei due l’avrebbe abbracciata, riuscendo a sfilarle una collana in oro senza che la vittima se ne accorgesse subito. I due si sono poi allontanati a bordo di un’auto di colore scuro, di cui però la donna non ha saputo fornire ulteriori dettagli.

I militari hanno effettuato un giro di controllo nella zona, ma senza esito.

Sono in corso gli accertamenti per risalire ai responsabili.

s.zo.

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