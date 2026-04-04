Cossato, derubata della collana con la scusa di chiedere informazioni

A Cossato una donna è stata vittima di un raggiro in pieno giorno.
La residente, classe 1951, si è presentata in caserma dai Carabinieri raccontando di essere stata avvicinata da un uomo e una donna, entrambi probabilmente stranieri, con la scusa di chiedere alcune informazioni.
Nel corso dell’interazione, uno dei due l’avrebbe abbracciata, riuscendo a sfilarle una collana in oro senza che la vittima se ne accorgesse subito. I due si sono poi allontanati a bordo di un’auto di colore scuro, di cui però la donna non ha saputo fornire ulteriori dettagli.
I militari hanno effettuato un giro di controllo nella zona, ma senza esito.
Sono in corso gli accertamenti per risalire ai responsabili.