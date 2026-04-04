Cerrione: rompono il finestrino di un'auto e rubano un computer e oggetti di valore

Nella giornata di ieri venerdì 3 aprile a Cerrione, nei pressi del Golf Club Il Mulino, ignoti hanno preso di mira un’auto parcheggiata rompendo il finestrino e rubando alcuni oggetto dall'interno.

A segnalare l’accaduto ai Carabinieri è stato il direttore del circolo, che ha riferito di aver visto due uomini, a bordo di un’auto di cui non sono noti ulteriori dettagli, avvicinarsi a un veicolo in sosta e infrangerne il finestrino.

Sul posto sono intervenuti i militari, che dai rilievi hanno accertato come poco prima fosse stato effettivamente rotto il vetro di un’Audi. Dall’interno sarebbero stati rubati un giubbotto firmato, uno zaino contenente un computer e un paio di cuffie.

Sono in corso accertamenti per identificare i responsabili.