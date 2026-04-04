Cavaglià, tamponamento senza feriti

Incidente stradale senza conseguenze per le persone a Cavaglià, nella giornata di ieri venerdì 3 aprile, dove due veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento.

A segnalare l’accaduto ai Carabinieri è stato un uomo, riferendo che la moglie era coinvolta nel sinistro e che tra le parti non si trovava un accordo sulla dinamica. Sul posto è intervenuta una pattuglia di Salussola, che ha accertato come una Volkswagen Tucson, condotta da una donna del 1971 residente a Verrone, fosse stata tamponata da un carro attrezzi Iveco, guidato da un uomo del 2003 residente a Brandizzo.

Non si registrano feriti. Dopo le verifiche, le parti hanno provveduto a compilare il modulo di constatazione amichevole (CID).