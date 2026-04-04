All'ospedale di Biella un parapendista coinvolto in un incidente a Colleretto Castelnuovo

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nel primo pomeriggio di oggi sabato 4 aprile a Colleretto Castelnuovo per soccorrere un parapendista, coinvolto in un incidente durante un volo. L'equipe del Servizio Regionale di Elisoccorso ha trasportato il paziente all'ospedale di Biella, in codice giallo: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.
In Breve
domenica 05 aprile
sabato 04 aprile
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Scontro fra veicoli a Biella: risultano tre feriti FOTO
Incidente stradale a Biella, dove intorno alle 19:30 due veicoli si sarebbero scontrati in via...