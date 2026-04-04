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CRONACA | 04 aprile 2026, 15:29

All'ospedale di Biella un parapendista coinvolto in un incidente a Colleretto Castelnuovo

Lo sportivo è stato trasportato con l'Elisoccorso all'ospedale di Biella

All'ospedale di Biella un parapendista coinvolto in un incidente a Colleretto Castelnuovo

All'ospedale di Biella un parapendista coinvolto in un incidente a Colleretto Castelnuovo

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nel primo pomeriggio di oggi sabato 4 aprile a Colleretto Castelnuovo per soccorrere un parapendista, coinvolto in un incidente durante un volo. L'equipe del Servizio Regionale di Elisoccorso ha trasportato il paziente all'ospedale di Biella, in codice giallo: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

red.Torino, s.zo.

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