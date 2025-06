TeamVolley, Christian Tatone è il nuovo preparatore atletico

Il TeamVolley è lieto di dare il benvenuto al suo nuovo preparatore atletico. Si tratta di Christian Tatone, classe ‘83 e biellese, laureato in Scienze motorie e in Management dello sport a Torino, con un master a Milano sulla gestione degli infortuni. Esperto personal-trainer su più ambiti - salute, benessere, prestazione – e grande appassionato di tennis, ha già conosciuto la categoria della Serie B2 nazionale a Chiavazza, dove ha conquistato anche una promozione.

Le sue prime parole da biancoblù: «Devo dire che sono molto felice, nel TeamVolley ho trovato una bella società. Le persone con cui mi sono relazionato, come il direttore sportivo Marco Motto, mi hanno dato la percezione di un sistema molto ben organizzato. Appassionati ma consapevoli degli obiettivi, in un meccanismo che si perfeziona stagione dopo stagione, considerando il potenziale del territorio e le ambizioni. Questa alchimia tra razionalità e desiderio mi è subito piaciuta. La sensazione è che, mettendoci valore e impegno, tutto il sudore verrà ricompensato da quello che si potrà ottenere. Voglio fare il bene del TeamVolley, come hanno fatto i miei predecessori. Le mie parole d’ordine? Prevenzione e Potenza. Tradotto: avere i freni che funzionano, ma con un motore forte per puntare alla massima prestazione, altrimenti si costruisce qualcosa di incontrollabile. Dobbiamo mettere le basi, per raccogliere anno dopo anno. Si può essere sportivi amatoriali e semi-professionisti, correre il Tor des Geants, andare a mille o andare piano, ma l’importante è andare avanti. Le mie figure di riferimento? Roberto Baggio e Steve Jobs».

Ad accoglierlo a Lessona è il direttore sportivo Marco Motto: «Dopo l’ottimo lavoro e le esperienze svolte negli anni con Matteo Preden, la nostra intenzione era di mettere ancora a disposizione delle ragazze un preparatore atletico di professione, con un percorso che ci potesse fornire delle garanzie. La scelta è ricaduta su Christian Tatone, il quale vanta la giusta formazione e ha già maturato esperienze significative. Fin dalle prime chiacchiere, ho percepito la sua attenzione ai particolari e all’approfondimento della conoscenza, indicatori di vera professionalità e del modo con cui interpreta il suo ruolo. Sono certo che potrà darci quel valore aggiunto che cerchiamo: a nome di tutto il TeamVolley gli porgo un grande “benvenuto!”».