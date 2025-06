A Vigliano violento scontro tra auto, una si ribalta: arriva anche l'elisoccorso FOTO e VIDEO

Violento incidente stradale a Vigliano Biellese. il fatto è avvenuto poco dopo le 8 di oggi, 18 giugno, all'incrocio tra via Rivetti e via Garibaldi: a scontrarsi due auto per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

A causa del forte impatto uno dei due mezzi si è ribaltato su un fianco e ha riportato seri danni. Il 22enne alla guida, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato poi estratto. Il boato ha richiamato l'attenzione dei residenti, visibilmente preoccupati per le condizioni di salute delle persone al volante.

Sul posto sono giunti molto velocemente i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti, un uomo e una donna. In breve tempo, è atterrato anche l'elisoccorso per il trasporto del giovane all'ospedale di Novara.

Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e gli agenti della Polizia Stradale assieme al personale della Polizia Locale di Vigliano per gli accertamenti di rito che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.

La strada, al momento, è stata chiusa al traffico per consentire gli accertamenti del caso e la rimozione delle auto.