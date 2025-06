Altro scontro tra auto, stavolta è successo a Pralungo: conducenti soccorsi dal 118 FOTO

Ennesimo incidente stradale nel Biellese. Dopo Vigliano e Biella, stavolta è accaduto intorno alle 16.30 di oggi, 18 giugno, in via Garibaldi, nel comune di Pralungo. A scontrarsi per cause al vaglio delle forze dell'ordine due auto.

In breve tempo, il personale sanitario del 118 si è portato sul luogo del sinistro per assistere e soccorrere le persone alla guida, un uomo e una donna. Presenti anche gli agenti della Questura per la raccolta dei rilievi e i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli.

La strada è al momento chiusa al transito e il traffico deviato verso altre direzioni, almeno fino alla rimozione dei mezzi rimasti danneggiati.