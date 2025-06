Biella, violento frontale tra due auto FOTO

Frontale tra due auto a Biella. L'allarme è scattato poco dopo le 10.30 di oggi, 18 giugno, in prossimità di via per Pollone, a due passi dal bivio di imbocco per i quartieri del Barazzetto e Vandorno. L'impatto è stato particolarmente violento ed entrambi i mezzi hanno riportato vistosi danni.

In breve tempo, è giunto sul posto il personale sanitario del 118 per assistere le persone presenti a bordo dei veicoli. Sembra che alla guida ci fossero due uomini. Sul luogo del sinistro sono arrivati anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito che stabiliranno la dinamica dell'accaduto.

La strada, al momento, è stata chiusa alla viabilità e il traffico deviato verso altre direzioni fino alla completa rimozione delle auto. Si tratta del secondo grave incidente stradale di giornata, dopo quello registrato nel comune di Vigliano Biellese. In quel caso, è intervenuto anche l'elisoccorso.