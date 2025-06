A Graglia la magia della notte in musica a lume di candela

Una sera d’estate, un luogo sacro e il bagliore delle candele a incorniciare le note di Mozart, Piazzolla, Chopin. Domenica 15 giugno alle ore 17.30, il Santuario di Graglia ospiterà "Notturno – Concerto a lume di candela", un evento musicale fuori dal tempo, affidato all’interpretazione intensa ed elegante del Trio Itinera Mundi.

Il trio, composto da Gianluca Campi alla fisarmonica, Arianna Menesini al violoncello e Laura Lanzetti al pianoforte, proporrà un programma evocativo, pensato per condurre il pubblico in un viaggio sonoro nella notte, tra sogno, malinconia e poesia.

La selezione musicale attraversa secoli e continenti: da Vivaldi e Mozart a Gardel, passando per le suggestioni armene di Badgassarjan e i tanghi moderni di Piazzolla. Non mancano pagine celebri come Il Cigno di Saint-Saëns, l’Intermezzo di Mascagni, la Danza Macabra e il Notturno n.19 di Chopin. Un mosaico sonoro capace di evocare atmosfere oniriche, intime, misteriose, in cui la notte non è solo un tema, ma un vero e proprio stato d’animo.

“Accanto a brani iconici di Mozart, Chopin e Schubert – si legge nella presentazione – emergono alcune gemme di compositori che della notte hanno fatto tesoro di sublime poetica creazione.” Un’occasione per lasciarsi trasportare dalla musica in uno scenario di grande suggestione, dove ogni nota si fa luce e ombra, emozione e silenzio.

Il concerto, a ingresso libero, si inserisce in una programmazione che valorizza non solo il patrimonio musicale, ma anche luoghi simbolici del territorio, come il Santuario di Graglia, spazio ideale per un’esperienza in cui arte e spiritualità si intrecciano.