Parco giochi a Tollegno: polemica tra il consigliere Lesca e l’amministrazione comunale FOTO

Riceviamo dal consigliere Davide Lesca del comune di Tollegno e pubblichiamo:

"Il recente articolo del sindaco di Tollegno sulla sistemazione del parco giochi della Filatura di Tollegno è palesemente falsa, volta solo ad una continua propaganda autoreferenziale.

Allego foto dello stato attuale del parco giochi del villaggio Filatura di Tollegno.

L' operato di questa amministrazione è sotto gli occhi di tutti non si possono continuamente scrivere e pubblicare notizie non vere".

Questa la risposta della Giunta comunale di Tollegno:

"Il Consigliere Lesca Davide, sempre così “puntuale” nelle sue osservazioni sull’operato di quest’amministrazione, la accusa di propaganda autoreferenziale e pure palesemente falsa. Ora, si sa che è compito dell’Amministrazione divulgare notizie che riguardino la vita sociale e amministrativa del Comune. L’articolo contestato però non cita certo un rifacimento totale dei giochi del piccolo parco del Villaggio Filatura, ma la manutenzione e la sostituzione di alcuni, in linea programmatica con le intenzioni descritte anche a margine di un Consiglio comunale e di cui probabilmente il consigliere non ha più memoria: quella di aver commissionato, dopo un’ispezione tecnica dei giochi presenti nei vari parchi del paese, una relazione sul loro stato d’usura per procedere poi, gradualmente e nel tempo, alla loro manutenzione o sostituzione.

Difatti un comunicato simile era già stato diffuso lo scorso febbraio a proposito di altri giochi in altri spazi. Ciò che di veramente sbagliato c’era, nel comunicato contestato, non è però stato rilevato: si sono per errore mischiate, con quelle del parco al Villaggio Filatura, fotografie relative al parco della Regione Bazzera: anche lì si è provveduto a riparazioni e sostituzioni. Alleghiamo fotografie dell’intero Giardino pubblico del Villaggio Filatura per dare una visione d’insieme, da cui si evince la manutenzione dei giochi e le strutture citate dal consigliere che, essendo già state inserite nella relazione, verranno rimosse a breve e sostituite in futuro come programmato. Si evince inoltre la recente piantumazione di nuove piante in sostituzione di quelle malate e potenzialmente pericolose, recentemente abbattute secondo le indicazioni contenute nella relazione del tecnico forestale. Di falso, nulla".