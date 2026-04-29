Ricorso sul regolamento della partecipazione a Biella: cambiano i ricorrenti, ma la partita resta aperta

Prosegue il ricorso contro il regolamento comunale della partecipazione a Biella, ma con un cambio significativo tra i protagonisti che si presenteranno davanti al giudice all’inizio di giugno.

Escono infatti di scena Marta Bruschi, Riccardo Bresciani e Sara Novaretti. Restano invece in campo l’ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione e alcuni residenti stranieri che vivono e lavorano da tempo nel Biellese: Walaa Aljrabah, Belal Atmeh, Ahmed Baali, Cassi Gibson, Amad Jalloh, Iryna Kovalova, Duncan John McKenna e Sunday Okoye.

Una modifica che non è frutto di una scelta volontaria. A determinare l’uscita del gruppo di Biella C’è è infatti l’applicazione dell’articolo 63, comma 1, del Testo unico degli enti locali (Tuel), che disciplina le cause di incompatibilità per gli amministratori. La norma prevede che, in situazioni di contenzioso con l’ente, il consigliere sia obbligato a rimuovere la causa di incompatibilità – in questo caso ritirando il ricorso – oppure a decadere dalla carica.

“Il paradosso è che io posso avere una causa con il Comune per via di una questione finanziaria e non accade nulla – commenta Marta Bruschi – mentre per questioni come queste scatta l’incompatibilità”.

Il procedimento, dunque, proseguirà con gli altri ricorrenti, mantenendo aperto il confronto legale sul regolamento e sui suoi effetti in materia di partecipazione civica.