Biella, Buongiorno Biella e Costruiamo Biella: “Rendiconto 2025 in ritardo, chiarire le conseguenze”

I gruppi consiliari Buongiorno Biella e Costruiamo Biella hanno presentato un’interrogazione a risposta orale rivolta al sindaco, chiedendo chiarimenti sulle motivazioni del mancato rispetto delle tempistiche e sulle possibili ricadute operative per l’ente. I gruppi lamentano il ritardo nell’approvazione del rendiconto di gestione 2025.

Nel documento, i consiglieri evidenziano come, alla data attuale, la Giunta comunale non abbia ancora approvato il rendiconto, rendendo di fatto impossibile per il Consiglio comunale rispettare il termine dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Una situazione che, se non sanata nei tempi previsti, potrebbe comportare conseguenze rilevanti, tra cui limitazioni sulle assunzioni di personale e l’impossibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione.

L’interrogazione richiama anche il contesto delle novità normative in arrivo dal 2026, a partire dall’introduzione della contabilità economico-patrimoniale per competenza (Accrual), prevista nell’ambito delle riforme del PNRR. Un cambiamento definito “rivoluzionario”, che richiederà – secondo i firmatari – un adeguato percorso di formazione per il personale e un significativo adattamento della macchina amministrativa.

Non solo: i consiglieri chiedono anche quali saranno gli effetti delle nuove regole sull’utilizzo dell’avanzo vincolato e libero e sulle modifiche nella gestione del Fondo pluriennale vincolato, interrogandosi sull’impatto che queste avranno già sul bilancio 2026 e negli anni successivi.

Tra i punti più critici sollevati, anche la mancanza di comunicazione istituzionale. I firmatari sottolineano infatti di non essere stati informati sulle ragioni del ritardo, definendo la situazione “grave” e tale da richiedere una risposta diretta del sindaco in aula.

“Quello che sappiamo per certo è che il bilancio verrà presentato in ritardo e noi non sappiamo perché”, evidenziano i consiglieri, chiedendo quindi trasparenza e spiegazioni puntuali sulle cause dell’inadempimento e sulle eventuali conseguenze per il Comune.

La questione approderà ora in Consiglio comunale, dove si attende la risposta dell’amministrazione.