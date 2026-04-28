Il Comune di Valdieri (Cuneo) annuncia un’asta pubblica per la vendita di 6 veicoli comunali

Il Comune di Valdieri rende noto l’avvio di una procedura di asta pubblica per l’alienazione di 6 veicoli appartenenti all’autoparco comunale.
L’asta si terrà il giorno 12 maggio 2026 alle ore 14:30 presso la Sede Comunale, con il sistema delle offerte segrete al massimo rialzo rispetto al prezzo posto a base d'asta.
La vendita comprende diverse tipologie di mezzi, pensati per soddisfare varie necessità d'uso:
- Autobus Iveco A50/E4/30/A (2009): Allestito come scuolabus (28 posti + 1 autista + 1 accompagnatore). Base d’asta: € 12.000,00.
- Fiat Panda 900 4x4 (1995): Veicolo multiuso a 5 posti. Base d’asta: € 3.500,00.
- Fiat Doblò (2007): Autocarro per trasporto cose. Base d’asta: € 500,00.
- Macchina Operatrice Terna JBC 3CX Super (2001): Omologata per sgombero neve e movimento terra. Base d’asta: € 22.000,00.
- Daihatsu Terios 4x4 (2005): Ex veicolo della Polizia Municipale. Base d’asta: € 2.500,00.
- Sabbiatrice Garnero SPX 2000 (2000): Macchina in acciaio inox per spargimento. Base d’asta: € 9.500,00.
Le offerte economiche devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12:00 del 12 maggio 2026.
I mezzi sono venduti nello stato di fatto in cui si trovano, con la formula "visto e piaciuto".
È possibile visionare i veicoli previo appuntamento telefonico al numero 0171/97109 (int. 206).
Il bando integrale e i relativi moduli di partecipazione (Allegati A, B, C, D) sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Valdieri (https://www.comune.valdieri.cn.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara".