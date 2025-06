Tollegno, nuovi giochi al parco del Villaggio Filatura FOTO

Prosegue l’impegno del Comune di Tollegno per rendere i propri spazi pubblici sempre più accoglienti e sicuri per i più piccoli. Nei giorni scorsi sono stati completati i lavori di manutenzione e di installazione di nuovi giochi presso il parco giochi del Villaggio Filatura. L’intervento ha riguardato sia la sistemazione delle strutture esistenti, con la sostituzione di molle danneggiate e l’installazione di nuove superfici antiurto, sia l’aggiunta di nuove attrezzature ludiche pensate per stimolare fantasia e movimento in totale sicurezza.

«È un altro passo concreto verso l’attenzione che vogliamo riservare ai bambini e alle famiglie del nostro paese – dichiara il Sindaco Lele Ghisio –. Prendersi cura dei luoghi del gioco è prendersi cura della comunità: ogni nuovo gioco installato è un invito a crescere, socializzare e divertirsi in spazi pubblici funzionali».

L'intervento si inserisce in un più ampio piano di manutenzione programmata delle aree gioco del territorio comunale, con l’obiettivo di garantire ambienti sicuri, inclusivi e piacevoli per tutti.