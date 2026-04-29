Salussola, il sindaco Chioda chiude il mandato: “Cinque anni di impegno, scelte condivise e lavoro per la comunità”

Nel corso dell'ultimo consiglio comunale ieri martedì 28 aprile, a Salussola, il sindaco Manuela Chioda che ha scelto di non ricandidarsi alle prossime amministrative, ha pronunciato il suo discorso di fine mandato ripercorrendo i cinque anni di amministrazione alla guida del Comune, tracciando un bilancio politico e umano dell’esperienza e ringraziando amministratori, dipendenti e cittadini.

Eletta il 21 settembre 2020, Chioda ha ricordato la squadra di governo che ha accompagnato il suo mandato, composta da Valter Pozzo, Massimo Canella, Mauro Forno, Mimma Di Giorgi, Edilio Salino, Elisa Paron e Andrea Revelli, oltre ai consiglieri di minoranza Simonetta Magnone, Stefano Spilinga e Roberto Guerrini, poi sostituiti nel corso del tempo da Stefania Lacchia e Gaetano Giordano.

Nel suo intervento, il sindaco ha sottolineato come il mandato sia stato segnato anche da momenti difficili e cambiamenti interni, tra cui le dimissioni del vicesindaco Pozzo nel 2023, quelle del consigliere Spilinga e la scomparsa di Magnone, evidenziando tuttavia la capacità del Consiglio di garantire continuità attraverso le surroghe e il lavoro condiviso.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla gestione amministrativa e organizzativa dell’ente, con il susseguirsi di cambiamenti nel personale comunale e la ricerca di un segretario comunale stabile, ritenuta una delle priorità del mandato. Chioda ha ribadito come le linee guida iniziali siano state mantenute nel tempo, grazie a un’impostazione basata su collaborazione e trasparenza.

Tra i principali risultati illustrati figurano gli interventi sul sistema scolastico, con il potenziamento delle strutture, nuove dotazioni tecnologiche, arredi e la valorizzazione degli spazi didattici, oltre al mantenimento delle borse di studio e a contributi per gli studenti. Sul fronte dei lavori pubblici, il sindaco ha citato la riqualificazione di aree e frazioni, nuove opere, asfaltature per circa 180 mila euro nel 2025, interventi su viabilità e illuminazione pubblica, con un progetto di efficientamento energetico che ha consentito importanti risparmi per il Comune.

Non sono mancati riferimenti alla manutenzione dei cimiteri, al decoro urbano, ai servizi per la frazione e all’ampliamento del parcheggio dell’ambulatorio, oltre alla valorizzazione del territorio attraverso progetti legati al distretto del cibo e al sostegno alle aziende agricole locali.

Tra i dossier più complessi affrontati, Chioda ha citato la gestione della discarica del Brianco, definendola una questione ereditata e affrontata nel rispetto delle indicazioni legali e della condivisione istituzionale.

Nel suo passaggio finale, Chioda ha voluto sottolineare il valore della politica come servizio alla comunità, basato su dialogo, collaborazione e responsabilità condivisa, rivolgendo infine un ringraziamento a consiglieri, dipendenti comunali, collaboratori e cittadini.

“Questi cinque anni – ha concluso – sono stati un percorso di crescita personale e amministrativa. Abbiamo lavorato con impegno, tra difficoltà e soddisfazioni, sempre con l’obiettivo di fare il bene di Salussola”.