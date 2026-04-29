Biella: crisi su lavori pubblici, bilancio e commercio, le minoranze chiedono un cambio di passo alla Giunta

Si è svolta questa mattina, mercoledì 29 aprile alle ore 12 nella Sala del Consiglio Comunale, una conferenza stampa congiunta dei gruppi di minoranza, che hanno espresso forte preoccupazione sull’operato della Giunta, individuando tre ambiti critici: lavori pubblici, bilancio e commercio.

In apertura, Marta Bruschi di Biella c'è ha sottolineato come, pur nelle diverse sensibilità politiche, i cinque gruppi di minoranza condividano un’analisi comune. "Emergono problemi evidenti di efficacia ed efficienza – ha dichiarato – e siamo preoccupati per la capacità della Giunta di rispondere in modo proattivo alle emergenze". Da qui la richiesta al Sindaco di un intervento urgente, che potrebbe passare anche da un cambio nelle figure chiave dell’amministrazione.

Sul fronte dei lavori pubblici è intervenuta Teresa Barresi di Costruiamo Biella, puntando il dito contro una situazione che definisce strutturalmente fragile da almeno un decennio. "Anche dopo un avvio promettente, le difficoltà nella manutenzione dei beni comuni sono rimaste", ha osservato, evidenziando come la scelta del Sindaco di trattenere le deleghe non abbia risolto i problemi. Particolare attenzione è stata posta su due cantieri strategici, funicolare e funivia, ritenuti prioritari. "Serve subito un assessore con adeguato spessore tecnico e politico", è stato l’appello.

Critiche dure anche sul versante del bilancio, con l’intervento di Fulvia Zago del PD che ha accusato l’assessore Paraggio di avere "Un atteggiamento reticente che impedisce di intervenire tempestivamente sui problemi", ha dichiarato, citando tre questioni principali: la gestione della tassa di soggiorno, introdotta senza accogliere suggerimenti migliorativi; l’imminente uscita di un dirigente chiave per i progetti legati al PNRR; e le difficoltà legate alla continuità della struttura tecnica.

Sulla stessa linea Andrea Foglio Bonda di Buongiorno Biella, che ha insistito sulla mancanza di spiegazioni pubbliche da parte dell’assessore. "A differenza di altri casi, non sono state fornite motivazioni chiare, nemmeno in sede istituzionale", ha sottolineato. Tra le criticità evidenziate, anche il mancato rispetto dei tempi per l’approvazione del rendiconto 2025.

Infine, Karim El Motarraji del Movimento Cinque Stelle ha affrontato il tema del commercio, soffermandosi sulla posizione dell’assessora di riferimento, Anna Pisani, secondo il consigliere "Più volte delegittimata dal Sindaco". Particolarmente critica la gestione della vicenda del mercato cittadino, da cui l’assessore, secondo El Motarraji sarebbe stata esclusa.

La conferenza si è chiusa con un messaggio unitario: le minoranze chiedono al Sindaco un cambio di passo deciso e immediato, ritenendo non più rinviabile un intervento per rafforzare la squadra di governo e affrontare le criticità emerse.