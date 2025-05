Grande successo per il Trofeo Città di Candelo: 150 corridori al via FOTO e VIDEO

Grande successo per il Trofeo Città di Candelo: 150 corridori al via - Foto di Angela Lobefaro per newsbiella.it

Grazie all'organizzazione coordinata da Gianni Melis, i partecipanti hanno potuto usufruire di servizi completi, in una splendida serata luminosa.

Il ritrovo è avvenuto alle 18:30 presso l’Oratorio di San Pietro, in via San Francesco, mentre la partenza è stata data alle ore 20:00. Le iscrizioni prevedevano due formule: solo corsa o l'aggiunta del pasta party, un’opzione apprezzata da molti che hanno concluso la serata in allegria.

Si è svolta venerdì 30 maggio a Candelo l’edizione 2025 del Trofeo Città di Candelo , manifestazione ludico-motoria non competitiva organizzata dall’Oratorio di San Pietro, con il supporto di Atletica Candelo e il gruppo VC012. L’evento, approvato da FIDAL Piemonte (n. 265 N.C. 2025), ha visto la partecipazione di 150 persone, tra cui una decina di bambini, lungo un percorso di circa 8 km.

