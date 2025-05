Biella, la Strada della Nera riapre. Franceschini: “Agito con tempestività”

A meno di una settimana dalla chiusura riapre la Strada della Nera, a Biella. Lo annuncia l'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini: “Abbiamo raggiunto questo risultato grazie al tempestivo intervento di questa amministrazione e del suo personale, in particolare la collaborazione dell'architetto Paolo Volpe. A seguito di un'attenta ricognizione, abbiamo richiesto l'intervento dei tecnici di Cordar che, in breve tempo, sono riusciti a ripristinare la sicurezza su quel tratto di strada”.

In questo momento, lo stesso Franceschini, assieme gli assessori Amedeo Paraggio e Edoardo Maiolatesi, si sta recando sul posto per monitorare la situazione e la rimozione delle transenne così da renderla fruibile fin da subito. La Strada della Nera era stata chiusa al traffico lo scorso 2 maggio per la presenza di una voragine sull'asfalto.