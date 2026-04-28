Giro d'Impresa Biella: i numeri della terza edizione e il commento di Alessandro Boggio Merlo FOTO

Con 28 imprese, musei e archivi aziendali e oltre 700 visite prenotate in due giorni, la terza edizione del Giro d'Impresa Biella è stata un'occasione concreta in cui il tessuto industriale biellese si è aperto al pubblico per raccontare e fare toccare con mano la ricchezza, la bellezza e la varietà del "saper fare" biellese.

L’iniziativa ha fatto parte degli eventi biellesi della Giornata Nazionale del Made in Italy, organizzati dalla Città di Biella e dedicata al tema “Acqua e Sostenibilità”, distinguendosi per la sua piena coerenza con il programma di Biella Città Creativa UNESCO. Il progetto contribuisce infatti a valorizzare l’heritage territoriale, esaltando il patrimonio di competenze e il saper fare che caratterizzano l’identità locale.

Il commento di Alessandro Boggio Merlo, presidente della Sezione Turismo e Cultura Uib: "Il Giro d'Impresa sta crescendo, sia nel numero e varietà di aziende che hanno scelto di aprire le porte dei reparti di produzione all'esterno, sia nell'interesse da parte delle persone che hanno potuto toccare con mano lo straordinario patrimonio di "saper fare", innovazione tecnologica e passione con cui, ogni giorno, si realizza la manifattura biellese. Il Biellese, infatti, custodisce una cultura industriale unica, in particolare nel tessile ma non solo, che ha modellato il nostro paesaggio, l’economia e l’identità della comunità. Oggi questo patrimonio può diventare una risorsa strategica, integrandosi con l’offerta turistica naturalistica, culturale ed enogastronomica del territorio anche in ottica destagionalizzata. Il turismo industriale interpreta l’impresa come luogo vivo, capace di raccontare il dialogo tra passato, presente e futuro: un "Giro" che coinvolge imprese attive ma anche archivi e musei, offrendo esperienze autentiche e immersive che trasmettono valori educativi fondamentali come il lavoro, l’innovazione e la responsabilità d’impresa. Il nostro obiettivo, dunque, è continuare a scommettere sul valore del turismo industriale per le imprese e per il territorio".

I 28 aderenti al Giro d'Impresa Biella

Hanno aderito alla terza edizione del Giro d'Impresa Biella, aprendo le porte al pubblico. Le aziende: A2A, Cappellificio Cervo, Centovigne - Castello Di Castellengo, Duepuntozero, Ilario Ormezzano Sai, Lanificio F.lli Cerruti, Lauretana, Lawer, Maglificio Maggia, Magnolab, Manuex, Marchi & Fildi, Stamperia Alicese, Start Power, Successori Reda, Zegna Baruffa Lane Borgosesia.

Gli archivi e musei aziendali: Antico Forno Massera, Archivio Lanificio F.lli Piacenza, Archivio Storico Gruppo Sella, Bonamuseum, Casa Zegna, Centro Di Documentazione “Adriano Massazza Gal”, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, Fabbrica della Ruota, Fondazione Fila Museum, Fondazione Sella ETS, Forma – Museo Del Formaggio e Dell’Alpicoltura, Mebo Museum.