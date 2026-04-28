Ginnastica Biella, buoni risultati nella categoria Gold Allieve FOTO

Due giorni intensi di gare per Ginnastica Biella a Torino nel fine settimana del 25 e 26 aprile, per la Zona Tecnica Allieve Gold.

Quattro le ginnaste in pedana Carlotta Poli, Emma Gheorghe, Matilde Lancellotti e Viola Piva, accompagnate come sempre dalla tecnica Irina Sitnikova, hanno ben figurato in gara con pochi errori, nonostante alcune di loro fossero alle loro prime esperienze in una gara di questo livello.

Nonostante qualche errore in Trave, decimo posto in categoria Allieve 1 per Carlotta, mentre Emma rispetto alla gara precedente recupera qualche punto in più. Termina così la sua gara al 55° posto. In categoria Allieve 3, Matilde, superate le sue paure, supera brillantemente le due giornate di gara con un buon risultato. 19° posto per lei tra le ginnaste di Piemonte e Liguria.

Tra le Allieve 5, Viola ha svolto una buona gara in una categoria molto difficile e qualificata. Un piccolo infortunio in settimana non le ha permesso di salire in pedana al meglio della sua forma, terminando la due giorni al 13° posto generale. La Società ringrazia le atlete per il loro impegno al di là del risultato ottenuto, sicura che il lavoro svolto in palestra, verrà presto ripagato. Si ringraziano anche le famiglie e quanti contribuiscono ai risultati ottenuti.