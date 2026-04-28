Biella, presentato il protocollo d’intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture (foto di repertorio)

In data odierna -in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro- sono stati presentati al Tavolo interassociativo biellese presso l’Unione Industriale Biellese il Vademecum operativo per i datori di lavoro nell’edilizia “Valutazione del Rischio di caduta dall’alto e di scivolamento dalla copertura - L’utilizzo dei Dispositivi di protezione collettiva” e il “Vademecum per lavori in quota” destinato ai lavoratori e ai preposti nell’edilizia.

Entrambi sono stati realizzati nell’ambito delle attività del Gruppo di lavoro permanente coordinato dalla Prefettura di Biella, al fine di dare attuazione concreta agli obiettivi del Protocollo d’Intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture.

Tali documenti operativi vengono pubblicati in data odierna sul sito istituzionale della Prefettura.