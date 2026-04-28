Biella Rugby, Loretti e Casiraghi ai saluti

Biella Rugby comunica che i giocatori di mischia Luca Loretti (seconda linea) e Giacomo Casiraghi (tallonatore, ex Nazionale Under 20) lasceranno il club per intraprendere nuovi percorsi personali e professionali.

Dopo quattro stagioni in maglia gialloverde, Luca Loretti ha deciso di concludere la sua esperienza a Biella per assecondare i suoi impegni lavorativi e fare ritorno alla sua squadra d’origine: “Questa è stata per me la quarta stagione con la maglia del Biella e ho deciso di lasciare per dedicarmi agli impegni lavorativi che in questi anni ho cercato di gestire in maniera parallela. Non lascerò del tutto il rugby giocato, semplicemente tornerò alla mia squadra d’origine: il Novara. Ringrazio la società, che è stata fantastica e mi ha accolto a braccia aperte: qui mi sono integrato pienamente e ho potuto realizzare un sogno: quello di giocare nel massimo campionato italiano. Porto con me il ricordo di un gruppo meraviglioso, con cui mi sono divertito sia dentro che fuori dal campo. Di sicuro, appena possibile, sarò sugli spalti a tifare i ragazzi e a festeggiare insieme i loro prossimi successi”.

Giacomo Casiraghi ha scelto di chiudere, almeno per ora, il suo percorso nel rugby giocato per dedicarsi a una nuova passione e intraprendere una carriera come coach nell’ambito dell’allenamento con i pesi: “Ho sempre amato lo sport e per tanti anni il rugby è stato al centro della mia vita. Ho realizzato molti sogni che avevo nel cassetto, come l’Accademia di Milano, la Nazionale Under 20 e la possibilità di giocare nel massimo campionato italiano. Ora, però, è arrivato il momento di prendermi una pausa per dedicarmi a un’altra mia grande passione, l’allenamento con i pesi, intraprendendo una nuova strada come coach. Non so quando e se tornerò sul campo da rugby, ma ne esco a testa alta, fiero di ciò che ho fatto e delle persone che ho conosciuto. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato e i compagni di squadra incontrati lungo il percorso: è tempo di lavorare al prossimo capitolo.”

A nome della società, è intervenuto l’head coach Alberto Benettin: “Come ogni anno, purtroppo, c’è chi va e chi resta, e oggi è il turno di Luca Loretti e Giacomo Casiraghi. Considero Luca un ragazzo davvero speciale: in questi anni ha dato un contributo importante alla squadra, dentro e fuori dal campo, partecipando attivamente ai successi conquistati nelle ultime stagioni. Lo ringraziamo anche per gli sforzi fatti: affrontare quotidianamente la tratta Novara-Biella per allenarsi è un impegno notevole, che ha sempre onorato con grande serietà. Giacomo, nonostante la giovane età, ha già maturato esperienza ad alto livello: lo ringraziamo per l’impegno e la dedizione dimostrati. Ha deciso di intraprendere un nuovo percorso e noi, rispettando la sua scelta, non possiamo che augurargli il meglio.”