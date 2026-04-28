Banca di Asti, Rasero è il nuovo presidente: il vice è il biellese Mello Rella (credit MerfePhoto)

Si è svolta ieri, presso l’Auditorium di via Astesano n° 5, ad Asti, l’Assemblea Ordinaria della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

L’assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio 2025, i cui indicatori confermano la forte solidità strutturale della Banca e dell’intero Gruppo. L’Amministratore Delegato uscente Carlo Demartini ha illustrato ai numerosissimi presenti i risultati dell’ultimo anno di gestione, allineati con il piano strategico triennale 2025-2027, i cui obiettivi fino ad oggi sono peraltro stati raggiunti e superati.

Il bilancio della Banca fa registrare un utile pari a 62 milioni di euro - 65 milioni di euro a livello di Gruppo, entrambi in crescita di oltre il 20% - che ha consentito all’Assemblea di approvare la distribuzione di un dividendo di euro 0,50 per azione, corrispondente ad un monte dividendi di 35,3 milioni di euro, in crescita del 25% rispetto allo scorso anno, e il più alto mai pagato dall’istituto nella sua storia. Il dividendo avrà come data di stacco il 4 maggio 2026 e come data di pagamento il 6 maggio 2026.

L’assemblea ha con l’occasione preso atto della conclusione del mandato dell’Amministratore Delegato Carlo Demartini, arrivato a naturale scadenza, e risolto con un accordo amichevole approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 24 aprile 2026, con prosecuzione dell’incarico di Direttore Generale fino al 31 luglio 2026, al fine di assicurare la necessaria continuità gestionale.

L’Assemblea ha espresso - con un lungo e convinto applauso - un sentito e caloroso ringraziamento all’Amministratore Delegato uscente per il serio e concreto impegno con cui ha guidato la Banca nel corso di questi lunghi anni, favorendone la crescita territoriale, finanziaria ed economica, posizionando l’istituto tra le prime banche italiane, e rafforzandone la struttura patrimoniale in modo più che significativo, a tutela degli interessi degli azionisti, del risparmio dei correntisti, e dei territori dove la banca stessa è presente.

Il dott. Carlo Demartini ha commentato a margine dell’Assemblea: “Desidero ringraziare le persone dei Consigli di Amministrazione che si sono succeduti per la fiducia accordatami nel corso del mio impegno ai vertici dell’istituto, e soprattutto tutti i colleghi e collaboratori che mi hanno accompagnato in questo lungo e proficuo percorso insieme. È stato per me un onore guidare la Banca di Asti in questi anni, lavorando insieme a un team di grande valore, con cui abbiamo raggiunto risultati significativi, sotto gli occhi di tutti. Lascio ai prossimi organi di governo della banca una realtà estremamente solida alla quale auguro con sincerità e convinzione i migliori successi per il futuro, nella speranza possa consolidare le proprie caratteristiche di capogruppo e il proprio posizionamento di istituto con radici piemontesi e proiezione sempre più nazionale”.

L’Assemblea ha anche proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il cui mandato era anch’esso giunto a naturale scadenza, nominando Presidente dell’istituto il dott. Maurizio Rasero e componenti del Consiglio di Amministrazione i dottori: Gabriele Mello Rella, quale Vice Presidente; Roberto Fiorini, Maria Teresa Giovanna Armosino, Marilena Bolli, Pia Federica Bosca, Maria Paola Giuseppina Adele Clara, Gian Luigi Gola, Fernando Lombardi, Silvia Mirate, Marco Remondino, Roberto Rho, Roberto Vercelli.

Su proposta dell’azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, è stato indicato quale nuovo Amministratore Delegato designato il dott. Roberto Fiorini.

Infine, l’Assemblea ha confermato il compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, ha approvato le politiche di remunerazione e di incentivazione, il piano di phantom shares e il conferimento al nuovo Consiglio d’Amministrazione dell’autorizzazione ad acquistare e a disporre di azioni proprie.