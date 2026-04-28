L' Ecomuseo Anfiteatro Morenico di Ivrea cerca operatori culturali

Al via il bando di selezione per operatori culturali attraverso cui l’Ecomuseo Anfiteatro Morenico di Ivrea cerca persone che - nel periodo estivo – svolgano attività di custodia e accoglienza dei visitatori nei beni culturali coinvolti nei progetti Rete Museale AMI e Chiese Romaniche AMI.

Le due iniziative hanno l’obiettivo comune di valorizzare i siti museali e le numerose chiese romaniche del territorio, per farli conoscere e promuoverli come parti di un sistema rappresentativo dell’arte, della cultura, delle tradizioni e della storia locale. L’attività degli operatori selezionati sarà remunerata, si svilupperà su un arco temporale di 4 mesi consecutivi nel periodo estivo e sarà svolta quasi esclusivamente la domenica. I candidati alla selezione dovranno avere la maggiore età e saranno considerati requisiti preferenziali: formazione di livello universitario (laureati o studenti universitari) con conoscenza di una lingua straniera, appartenenza a specifiche categorie (studenti, disoccupati, inoccupati).

La residenza nell’Anfiteatro Morenico di Ivrea e in particolare nei comuni di: Andrate, Bollengo, Caravino, Carema, Chiaverano, Cossano C.se, Foglizzo, Ivrea, Maglione, Nomaglio, Sala Biellese, San Giorgio C.se, Zimone. costituirà un ulteriore fattore di preferenza. Gli interessati possono presentare domanda di ammissione compilando il modulo specifico, accompagnato da copia di un documento d’identità, codice fiscale e curriculum vitae ed inviando il tutto per posta elettronica all’indirizzo bandi@ecomuseoami.it entro e non oltre Venerdì 22 Maggio. Per ulteriori informazioni e per scaricare l’Avviso di Selezione e la Domanda di Ammissione consultare il sito dell’Ecomuseo AMI https://www.ecomuseoami.it/ nelle sezioni dedicate ai progetti Rete Museale AMI o Chiese Romaniche AMI.